"В "Триггере" выглядела как серая мышь": Светлана Иванова удивила сексуальным видом

Звезда сериала "Триггер" Светлана Иванова поделилась пикантным кадром. 34-летняя актриса снялась в сексуальном образе.

В обычной жизни Светлана Иванова предпочитает сдержанные наряды. Между тем на днях она удивила поклонников: звезда сериала "Триггер" опубликовала в соцсетях откровенный снимок.

Иванова запечатлена в шелковой комбинации на тоненьких лямочках. Артистка сидит на краю кровати. Ее образ дополняют пышная прическа и яркий макияж. "В самоизоляции я выгляжу так..." – написала Светлана в "Инстаграм".

Подписчиков вид звезды сериала "Триггер" привел в восторг. Поклонники отметили, что актриса на фото очень сексуальна. Однако кое-кто позволил себе грубость.

"Серьезно? В "Триггере" выглядела как серая мышь, а на изоляции – как модель? С трудом верится", – написала пользовательница Сети. Иванова быстро нашлась с ответом: "Ваше мнение очень важно для нас. Пишите чаще!"

Не так давно стало известно, что Светлана Иванова зарегистрировала отношения с давним возлюбленным, 58-летним продюсером и режиссером Джаником Файзиевым. Факт замужества артистка скрывала целый год. В 2012-м Светлана подарила избраннику дочь Полину. В 2018-м у пары родилась Мира. Напомним, что сериал "Триггер" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.