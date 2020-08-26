Кудикова откровенно рассказала об уроках Пугачевой и романе с Мазаевым

Ирсон Кудикова – одна из самых ярких выпускниц "Фабрики звезд-5", которой руководила Алла Пугачева. О том, как живет она сегодня, певица рассказала корреспонденту "Дни.ру".

17 сентября Ирсон Кудиковой исполнится 38 лет. К этой дате она и себе, и поклонникам делает подарок записала дуэт с Сергеем Мазаевым. "Мы там не только поем вместе, но и играем на саксофоне", – раскрыла тайну Ирсон. А на вопрос, не наклевывается ли между ними роман, Ирсон кокетливо улыбнулась: "Кто знает, кто знает...."

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Мазаева можно понять, ведь Ирсон очень яркая, эффектная, статная. "Я еще за время самоизоляции похудела на 8 килограммов – поставила дома беговую дорожку, стала считать калории, перешла на отварную пищу и перестала есть после 7 вечера", – поделилась она секретом.

Рассказала она и о том, с каким чувством вспоминает свое участие в "Фабрике звезд", после которой минуло уже 16 лет. Ирсон тогда было 22 года, а ее первая песня под названием Why сразу стала популярной. "Это незабываемые моменты моей жизни, – улыбается Ирсон. – Я до сих пор общаюсь с Юлианной Карауловой и Майком Мироненко".

Вспоминает Ирсон и уроки, которые на "Фабрики" преподнесла ей Алла Пугачева. "Она хороший, сильный наставник, которая дала мне много важных советов", – уверяет Кудикова. Некоторое время у Ирсон был совместный проект с Примадонной – школа детского творческого развития. Но потом дороги певиц разошлись и сегодня Кудикова снова планирует открыть нечто подобное, но уже самостоятельно и на свои деньги.

После окончания этого телепроекта Ирсон вышла замуж за бизнесмена Александра Нусинова и у них родились трое детей – Андрей, Алла и Александр. "Они уже практически с меня ростом, – улыбается певица. – Все занимаются спортом. Но пойдут ли они по моим стопам – пока не знаю. Они видят, что меня часто показывают по телевизору, но хотят ли себе такой судьбы – решат сами".