В Москве умер сыгравший в фильме "Три толстяка" актер

В российской столице скончался актер Борис Христофоров. Артист не дожил до своего 90-летия.
Причина смерти Христофорова не называется. По данным РИА ФАН, в трагедии отсутствует криминальная составляющая. Стоит отметить, что актер получил наибольшую популярность благодаря роли в фильме "Три толстяка".
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