"Я сидела на шее у дочери": Алиса Фрейндлих не смогла справиться с кризисом

Успешная карьера приносила свои плоды до того момента, пока не прогремела пандемия коронавируса. Алиса Фрейндлих лишилась стабильного заработка и осталась практически ни с чем.
Несмотря на то, что все спектакли БДТ выходили в прямом эфире, заслуженным артистам не хватало накопленных сбережений.
Алиса Бруновна продолжала читать стихи и озвучивать постановки театра в онлайн режиме. Правда, делала это советская актриса на даче в Комарово.
Фрейндлих на несколько месяцев переехала к своей дочери, чтобы пожить за ее счет. Звездная наследница не смогла отказать легендарной актрисе и с распростертыми объятиями приняла ее в своем доме.
"Мы все сидели на шее у Варвары, которая готовила, помогала, с внуками нянчилась, а я с колясочкой ходила. Мы приехали сюда в середине марта", – откровенно призналась Алиса Бруновна.
Актриса драматического театра уверена, если бы ее дочь не была мастерицей на все руки, то семья не смогла бы так хорошо жить в самые сложные времена.
Родственница Алисы Фрейндлих не только работает, но и успевает следить за большим земельным участком. Наследница даже освоила профессию режиссера, чтобы ее мать чувствовала себя комфортно и могла работать над очередной ролью в домашних условиях.
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