"Это больно": Аскери развелась с Белоцерковским

Брак модели и бизнесмена окончательно распался. Полина Аскери сообщила о чувствах.



Союз 35-летней красотки и 66-летнего предпринимателя всегда привлекал много внимания публики. Фанаты уже давно заметили, что в браке Бориса Белоцерковского и Полины Аскери не все гладко.

Слухи о расставании звездной пары, которые не давали поклонникам покоя, подтвердились. Модель заявила в инстаграм-аккаунте, что развелась с мужем. Семейная жизнь Бориса Белоцерковского и его жены длилась более трех лет.

Полина Аскери осталась благодарна экс-супругу за совместно прожитые годы. Она сообщила подписчикам, что испытывает боль из-за развода. Аскери попросила пользователей Сети отнестись с пониманием к трещине в их отношениях с Белоцерковским и не выдумывать обстоятельства истории их любви.

В дополнение к заявлению модель разместила романтичный кадр с бывшим мужем. На нем Полина и Борис сидят за торжественным столом, и смотрят друг другу в глаза. К снимку звезда добавила хештег с текстом "берегите любовь".

Фанаты инстадивы не остались равнодушными к разладу в ее семье. Они отправили кумиру слова поддержки и добрые пожелания. "В добрый и светлый путь", "Котя, все лучшее впереди, вот увидишь!"," Ох, любимая, обнимаю тебя крепко", "Береги себя!", – написали поклонники Полине Аскери.

Борис Белоцерковский официально вступил в брак с бывшей женой в 2018 году. Свадьба проходила в тайне. Полина Аскери сообщала об этом важном событии в профиле своего микроблога.