Дочь Сергея Бодрова вышла замуж

21-летняя наследница Сергея Бодрого-младшего Ольга вступила в брак. Фото с избранником девушка опубликовала в Сети.

Ольга Бодрова держит в секрете свою личную жизнь, она даже ограничила доступ к своему инстаграм-аккаунту. Но не поделиться радостным событием девушка не могла. На снимке, который выложила дочь актера, можно увидеть ее нежные объятия с избранником, 30-летним Сергеем Быстровым.

Известно, что возлюбленные расписались в Москве. Вступление в брак они отметили скромно – в кругу самых близких. Банкет прошел на теплоходе.

Ольга пошла по стопам своего отца и стала актрисой – в 2020 году она окончила ГИТИС. Также наследница актера стала ведущей церемонии закрытия фестиваля "Зеркало", президентом которого является ее дедушка.

Пока Бодрова обучалась в институте, играла в нескольких спектаклях. Однажды она снялась в кино. Зрители могли ее увидеть в фильме "Калашников", но сцена с ее участием была удалена после итогового монтажа киноленты.

Девушка активно старается покорить кинематограф. У Ольги даже есть личный агент, который занимается ее продвижением и поисками кастингов.