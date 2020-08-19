"Там просто концлагерь": брат комика Усовича пережил издевательства в минском изоляторе

Во время акций протеста в Белоруссии силовиками были избиты и задержаны тысячи граждан. "Под раздачу" попали простые жители, которые шли по своим делам. Среди таких оказался брат белорусского комика Вани Усовича из шоу Stand Up на ТНТ.

Ваня Усович рассказал, что его брат ехал на велосипеде по Минску во время столкновений протестующих с силовиками. Увидев светошумовые гранаты и услышав выстрелы, молодой человек решил направиться в сторону дома. Он поинтересовался у сотрудника ОМОНа, какой путь будет безопасным. Это и стало ошибкой.

Брата Вани "повязали" со словами: "Сейчас мы тебе подскажем!" В изоляторе временного содержания на Окрестина он пробыл четверо суток. Позже молодой человек рассказал родным, что ему пришлось терпеть удары, по два часа стоять на коленях. Он "более-менее отделался нормально", поскольку не издавал звуков. Кричавших от боли били с большей силой.

По мнению комика, в изоляторах еще много людей. Он не исключил, что там могут быть мертвые.

"Если не трупы, то очень сильно покалеченные люди, которых до сих пор боятся показывать общественности. Там просто концлагерь был самый настоящий", – отметил Усович.

Напомним, что акции протеста начались в Белоруссии сразу после окончания президентских выборов. Большинство жителей страны не признают результаты голосования. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко победил с 80%, а его соперницу Светлану Тихановскую поддержали всего 10% избирателей.