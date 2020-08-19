Звезду Голливуда Микки Рурка похоронят в украинском селе

Помощник голливудского актера Микки Рурка Дмитрий Корнейчук нашел место для похорон артиста в одной из украинских деревень. Год назад звезда блокбастеров пожелала быть захороненной именно там.

В соответствии с волей Рурка, его тело будет покоиться в селе Загорцы, сообщает РИА ФАН. Впрочем, пока звезда "Города грехов", "Однажды в Мексике" и "Железного человека" жива и здорова. Актеру 67 лет, он продолжает работать. В 2019 году Рурк снялся в американском криминальном триллере Adverse.