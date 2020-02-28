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Голубая кровь: Пэрис Хилтон назвалась родственницей Елизаветы II

Пэрис Хилтон. Фото: Sonia Moskowitz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пэрис Хилтон недавно сделала неожиданное признание. Девушка называет себя родственницей правящей королевы Великобритании Елизаветы II. 
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Актриса пришла к такому выводу на основе ДНК-теста. Экспертиза даже помогла выяснить, кем именно приходится девушка монаршей особе. Оказывается, по линии отца знаменитость является родственницей короля Генриха II, который правил Англией в XII веке. Если верить исследованию, то Пэрис Хилтон приходится королеве двадцатиюродной внучатой племянницей. 

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Как оказалось, это не единственная знаменитая родня в генеалогическом древе светской львицы. Тест также показал, что в семье у белокурой наследницы миллионов уже были известные блондинки, например, Мэрилин Монро. Однако пока девушка хранит в тайне, кем именно она приходится секс-символу 50-х.

Как отмечает "Комсомольская правда", поклонники с воодушевлением восприняли новость о родстве с Елизаветой II. Однако многие предостерегли Пэрис Хилтон от чересчур тесного общения с монаршими особами, ведь все может закончиться так же печально, как у Меган Маркл. Напомним, что американская актриса не выдержала дворцового устава и сбежала в Канаду, уговорив на отчаянный поступок и мужа-принца. 

Автор: 28 февраля 2020, 04:14

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