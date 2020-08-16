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"Она доверяет мне, а я верю в нее": известный режиссер ангажировал певицу Лолиту

Певица Лолита. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Вокалистка будет блистать на сцене театра "Модерн". Певица Лолита сыграет главную роль.
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По словам режиссера Юрия Грымова, артистка будет задействована в постановке "Женитьба". На сцене певица Лолита перевоплотится в образ гоголевской Агафьи Тихоновны.

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Грымов уверен, что вокалистка, которая пять раз выходила замуж, настоящий специалист во всем, что касается женитьбы и сватовства. Артистка идеально впишется в роль. Она необходима спектаклю. Режиссер подчеркнул, что певица Лолита имеет профильное, театральное образование.

Юрий Грымов добавил, что вокалистка очень волнуется из-за предстоящего выхода на сцену. Тревога, по его словам, выдает в знаменитости хорошую актрису. "Она доверяет мне, а я верю в нее", – резюмировал постановщик.

Напомним, в 1981 году певица Лолита поступила Тамбовский филиал Московского государственного института культуры. Артистка училась на режиссера культмассовых представлений и праздников. Именно в стенах вуза знаменитость познакомилась с первым мужем Александром Беляевым.

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"Были счастливы. Умели бороться с трудностями. Лолита прекрасно готовила", – рассказывал ранее Беляев в интервью о жизни с вокалисткой. Лолита и Александр развелись через несколько лет после начала семейной жизни. Вокалистке пришлось разорвать эти отношения, чтобы вступить в фиктивный брак ради московской прописки. Спустя время артистка стала встречаться с Александром Цекало.

Автор: 16 августа 2020, 18:21 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник

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