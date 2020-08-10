"Я молоденькая": раздетая Лолита поизвивалась у шеста

На кадрах, опубликованных в соцсети, звезда в купальнике показывает, как снимает штору с деревянного карниза, стоя на стуле. При этом артистка рассказывает, как нужно ее стирать.
Когда штора падает из ее рук, Лолита Милявская неожиданно начинает извиваться около карниза, словно стриптизерша у шеста. "Я молоденькая", – игриво отмечает знаменитость. Затем она прекращает эротические движения, заявив, что лучше бы ей пойти и постирать.
Поклонники пришли в восторг от фигуры певицы. Они отметили, что 56-летняя исполнительница заметно похудела и выглядит и впрямь, как молодая женщина. "Стройная красавица", "Девушка-загадка", – прокомментировали пост Лолиты Милявской фолловеры. Многие отдали должное чувству юмора звезды.
Напомним, ранее певица сменила прическу. Она отрезала длинные волосы, сделав короткое каре. Многие россияне пришли к выводу, что такая стрижка молодит Лолиту Милявскую и очень ей к лицу.
Как писали "Дни.ру", у знаменитости появился любимый человек, который, по ее словам, достоин внимания. Он серьезный мужчина с собственным бизнесом. По словам Лолиты Милявской, отношения с новым избранником, может быть, не такие эмоциональные, но взрослые и зрелые. Отметим, звезда была замужем пять раз и не исключает, что может пойти под венец еще раз.
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