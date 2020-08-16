Станислав Ярушин обрушил гневную тираду на поклонников "Универа"

Стало известно, что актеры легендарного сериала приступили к съемкам. Совсем скоро на экранах появится новая часть "Универа" о студентах, которые 10 лет назад проводили вместе время в общаге.

Станислав Ярушин не смог больше молчать и раскрыл все секреты, связанные с будущей премьерой. Актер уверен, что зрители давным-давно списали их состав со счетов.

Звезда сериала "Универ" заявила, что всем артистам очень обидно, что о них не вспоминали до того момента, как появились новости о возобновлении съемок общажной истории.

Еще полгода назад Станислав Ярушин и вся команда "Универа" знали о том, что сценарий дописан, а генеральные продюсеры готова приступать к съемкам. По словам актера, в новом сезоне уже не будет всеми любимых стен общежития. Постановщики покажут реальную жизнь.

Стоит отметить, что Ярушин все это время не стоял на месте. Актер занялся продюсированием. Он разрабатывает хоккейные проекты, а потом перепродает их телеканалу "Матч ТВ". Более того, Станислав занимается организацией музыкальных шоу.

Ярушин заверил, что многие творческие люди живут только актерской жизнью. Из-за этого им приходится участвовать в различных кинопроектах и показывать все, на что они способны.

Сам же Станислав добавил, что он не строит амбициозные планы по поводу актерства. Если его позовут, то он, конечно, придет. Но стоять у двери с надписью "кастинг" он не собирается.

Несмотря на то, что в жизни актера наступали разные периоды, он успевал реализовывать массу проектов.

"Кто-то думает, что мы – актеры одного сериала, писали, что все у меня плохо. Все у меня отлично, на кино жизнь не заканчивается", – резюмировал Ярушин.

Напомним, первой о съемках продолжения культового сериала "Универ" заговорила Настасья Самбурская. Девушка пообещала захватывающий сюжет и интересное развитие событий.

