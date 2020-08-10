Главный красавец Первого канала показал свою жену

Молодожены расписались во Дворце бракосочетания Barvikha Luxury Village. Главный герой программы "Доброе утро" тщательно скрывал имя своей возлюбленной и старался не разглашать подробности планируемого торжества.
Таинственную избранницу ведущего зовут Анна Башмет. Первый снимок, на котором появилась новоиспеченная супруга, был опубликован на личной странице Тимура.
Свадьба Соловьева стала настоящим сюрпризом для многочисленной аудитории. Поклонники телеведущего не ожидали, что 38-летний мужчина был настроен на создание семьи.
Стоит отметить, что по фотографиям Тимура в "Инстаграм" можно было бы предположить, что он свободный мужчина, предпочитающий проводить время на работе или в компании близких друзей.
Неудивительно, что Соловьев не стал устраивать грандиозного пиршества и пригласил на церемонию бракосочетания только родственников и пару коллег.
Многие из работников Первого канала заявили, что никогда не обсуждали с ведущим утреннего шоу его личную жизнь. В этом плане Тимур Соловьев был действительно скрытным человеком.
Остается только надеяться, что когда-нибудь звезда федерального канала расскажет, как познакомился с возлюбленной. В социальной сети уже бурно обсуждают личность супруги Соловьева.
Напомним, с 2015 года Тимур молчал о своем семейном положении. После того, как его помолвка с актрисой Евой Андреевайте не состоялась, он и вовсе перестал появляться на публике с женщинами.
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