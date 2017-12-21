У ведущего Первого канала лопнул язык

Ведущий Тимур Соловьев рассказал о работе в новом телепроекте "Русский ниндзя". По признанию шоумена, от большого количества сказанных слов у него однажды лопнул язык.

С недавних пор лицо передачи "Доброе утро" на Первом канале Тимур Соловьев стал вести новое шоу "Русский ниндзя". Суть его в том, что самые ловкие парни и девушки со всей России пытаются пройти очень сложную полосу препятствий за самое короткое время. Выигрыш составляет пять миллионов рублей.

Интересно, что Соловьев сам попытался пройти все испытания, однако не получилось. Тимур сделал вывод: "Не всегда все решают мышцы. Наоборот – парни в основном к нам приходят сухие, худые, но жилистые. Функциональная готовность часто может внешне выглядеть не очень эффектно. Нет мышечной массы или суперкрасивого прокачанного пресса. Зато человек может быть крепким, хватким. В шоу первыми падали в бассейн как раз красивые качки".

А еще, по мнению ведущего, многое решают слушай и спешка. "Было чувство, что я смогу пройти до конца. Не пугало ни одно препятствие. Я чувствовал в себе силы, усталости в руках не было. Но так устроено само шоу, что не все напрямую зависит от твоих кондиций и даже от психологического настроя. Очень многое зависит от случая, от момента. У тебя нет возможности сделать это второй раз, ты не можешь заранее какие-то вещи спрогнозировать и прорепетировать. Я чуть поторопился и уже в процессе понял, что не долетел до следующего снаряда. Эта ошибка преследует многих – даже профессиональных спортсменов, которые к нам приходили, олимпийских чемпионов. И дело не в том, что ты плохо физически готов или недостаточно крут. Просто очень многое зависит от случая. Может быть, этим шоу так интересно", – объяснил Тимур.

Отметим, что вместе с ним ведут шоу певица Юлианна Караулова и экс-футболист Евгений Савин. По признанию Соловьева, работа над передачей шла очень интенсивно. "Если оценить напряжение по шкале от одного до десяти, для меня это было, наверное, на цифру 11. Ты должен быть включен каждую секунду, работать без перерыва по 12 часов. Нет второго дубля, нет пересъемки. У ребят были сорваны голоса, и они каждое утро начинали с приема у профессионального фониатра. А у меня первый раз в жизни лопнул язык", – цитирует ведущего "Телепрограмма".

Соловьев объяснил случившееся так: "От количества сказанных слов к вечеру он просто опух. И все равно это было очень круто".