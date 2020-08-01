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У Депардье возникли серьезные проблемы из-за обвинений в изнасиловании

У Депардье возникли серьезные проблемы из-за обвинений в изнасиловании

Жерар Депардье. Фото: Thierry Roge/www.globallookpress.com
Уже забытый секс-скандал может выйти боком французскому актеру Жерару Депардье. Прокуратура просит суд возобновить следствие по резонансному делу.
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Всемирно известному актеру Жерару Депардье грозят серьезные неприятности. Прокуратура Франции просит суд возобновить расследование, которое было закрыто год назад.

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Тогда эксперты пришли к выводу, что доказательств вины Депардье в совершении преступления нет. Теперь же предполагаемая потерпевшая стала инициатором того, чтобы дело все-таки было пересмотрено.

Дело в том, что девушка, которая обвиняла актера в сексуальных домогательствах, подала жалобу в отношении звезды. Судя по всему, речь идет о гражданском иске.

Местное законодательство подразумевает механизм, при котором в данном случае расследование будет снова открыто. Это чревато для Депардье тем, что могут всплыть новые показания и свидетельства, которые выйдут ему боком.

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Публикация от Gérard Depardieu (@_depardieu)

Напомним, молодая актриса утверждает, что Жерар Депардье несколько раз домогался ее в собственной квартире. Девушка пришла к звезде для того, чтобы провести репетицию. В некоторых СМИ фигурирует информация об изнасиловании.

Сам Депардье все обвинения категорически отрицает. При этом актер подтвердил, что девушку, которая написала на него заявление, знает лично.

Автор: 1 августа 2020, 17:50 Источник: Agence France-Presse ✓ Надежный источник
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