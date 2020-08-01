У Депардье возникли серьезные проблемы из-за обвинений в изнасиловании

Всемирно известному актеру Жерару Депардье грозят серьезные неприятности. Прокуратура Франции просит суд возобновить расследование, которое было закрыто год назад.
Тогда эксперты пришли к выводу, что доказательств вины Депардье в совершении преступления нет. Теперь же предполагаемая потерпевшая стала инициатором того, чтобы дело все-таки было пересмотрено.
Дело в том, что девушка, которая обвиняла актера в сексуальных домогательствах, подала жалобу в отношении звезды. Судя по всему, речь идет о гражданском иске.
Местное законодательство подразумевает механизм, при котором в данном случае расследование будет снова открыто. Это чревато для Депардье тем, что могут всплыть новые показания и свидетельства, которые выйдут ему боком.
Напомним, молодая актриса утверждает, что Жерар Депардье несколько раз домогался ее в собственной квартире. Девушка пришла к звезде для того, чтобы провести репетицию. В некоторых СМИ фигурирует информация об изнасиловании.
Сам Депардье все обвинения категорически отрицает. При этом актер подтвердил, что девушку, которая написала на него заявление, знает лично.
Популярные темы форума
Азербайджанцы и армяне в Москве
Где найти нормального мужика?
Лиона = отморозок
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Не хочу из-за лишнего веса жену
Женщины, что вы забыли замужем?
Любимые фрукты
Сексизм