У Депардье возникли серьезные проблемы из-за обвинений в изнасиловании

Уже забытый секс-скандал может выйти боком французскому актеру Жерару Депардье. Прокуратура просит суд возобновить следствие по резонансному делу.

Всемирно известному актеру Жерару Депардье грозят серьезные неприятности. Прокуратура Франции просит суд возобновить расследование, которое было закрыто год назад.

Тогда эксперты пришли к выводу, что доказательств вины Депардье в совершении преступления нет. Теперь же предполагаемая потерпевшая стала инициатором того, чтобы дело все-таки было пересмотрено.

Дело в том, что девушка, которая обвиняла актера в сексуальных домогательствах, подала жалобу в отношении звезды. Судя по всему, речь идет о гражданском иске.

Местное законодательство подразумевает механизм, при котором в данном случае расследование будет снова открыто. Это чревато для Депардье тем, что могут всплыть новые показания и свидетельства, которые выйдут ему боком.

Напомним, молодая актриса утверждает, что Жерар Депардье несколько раз домогался ее в собственной квартире. Девушка пришла к звезде для того, чтобы провести репетицию. В некоторых СМИ фигурирует информация об изнасиловании.

Сам Депардье все обвинения категорически отрицает. При этом актер подтвердил, что девушку, которая написала на него заявление, знает лично.