Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива

Популярная исполнительница Зара прокомментировала свое сенсационное выступление с всемирно известным французским актером Жераром Депардье. Артистка призналась, что счастлива, и заявила, что все было не зря.

В Москве состоялась премьера мультимедийного шоу "Высоцкий – 80. Я жив! Снимите черные повязки", посвященного юбилею легендарного артиста Владимира Высоцкого. На сцене выступили многие исполнители, однако особое внимание привлекли певица Зара и французский актер Жерар Депардье. Их дуэт оказался неожиданным для зрителей, но весьма гармоничным, судя по многочисленным положительным оценкам.

О тесной работе с именитым французом высказалась и сама Зара. На своей страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала несколько фотографий с выступления и сообщила: "Я счастлива, что после многочасовых репетиций ты понимаешь: все было не зря. Жерар Депардье, друживший с Владимиром Семеновичем, восхищался талантом и силой духа легендарного поэта. И в этом году нам выпала честь исполнить "Прерванный полет".

"Высоцкий и Депардье познакомились в середине 70-х благодаря Марине Влади. Тогда они провели вместе десять дней, гуляя по улочкам Парижа. Пожалуй, именно тогда Жерар Депардье окончательно и бесповоротно влюбился в русскую культуру", – сообщила певица.

Публикация от ZARA (@zara_music) 26 Апр 2018 в 11:48 PDT

Поклонники рассыпались в комплиментах Заре и ее импозантному партнеру. "Зара вы безупречны в стиле и поступках", "Какие красивые вдвоем", "Зара, Вы супер, а платье вообще отпад", "Зарочка не перестаю вами восхищаться!!! Такая красота просто божественно!!!", "Платье шикарное, Зара шикарная, дуэт шикарный (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.