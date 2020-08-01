Беременная Джиджи Хадид обнародовала редкие семейные фото

Удивительно, что пара все еще не появляется на публике вместе и старается не выкладывать общие фотографии. Поклонники звезд предположили, что Джиджи и Зейн боятся сглаза и неконструктивной критики, которая неблагоприятно влияет на их отношения.
Сегодня всемирно известная модель сделала исключение и показала новый снимок с возлюбленным. На кадре Джиджи Хадид нежно целует своего избранника, прикасаясь к его лицу.
Модель не стала рассказывать, при каких обстоятельствах была сделана эта фотография, и лишь назвала Зейна Малика "малышом-папочкой". В комментариях к семейному снимку Джиджи поздравила всех мусульман с важным праздником – Курбан-байрамом. Подобное заявление появилось в "Инстаграм" звезды не просто так.
Семьи Джижди и Зейна имеют схожие истории. Их матери обладают европейскими корнями: одна родилась в Нидерландах, другая же в Англии. А отцы звездной пары выходцы из стран Востока. Стоит отметить, что Хадид и Малик исповедуют ислам.
Напомним, о романе модели и музыканта заговорили еще в мае 2015 года. Тогда звезды впервые были замечены вместе, что и повлияло на распространение слухов. В конце 2016 года поговаривали, что Зейн Малик пытался сделать предложение девушке, но та отказалась.
Нежелание спешить разрушило отношения пары, и они долгое время не виделись друг с другом. Но спустя несколько лет, пара вновь воссоединилась. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в начале января.
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