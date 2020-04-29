Устала скрывать: модель Victoria’s Secret ждет первого ребенка

25-летняя модель Victoria’s Secret Джиджи Хадид ждет первого ребенка. Об этом пишут все зарубежные таблоиды.
По данным "Экспресс газеты", звезда в течение пяти месяцев скрывала свое интересное положение. Теперь, когда живот заметно округлился, Хадид подтвердила слухи. Стоит отметить, что модель неоднократно заявляла, что хочет создать семью.
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