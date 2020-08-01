Обвиняемую в убийстве вдову Картрайта доставили в суд

Жену умершего рэпера Энди Картрайта доставили в суд. Уточняется, что сегодня обвиняемой в убийстве изберут меру пресечения.
Напомним, что вдова музыкального исполнителя проходит фигуранткой по уголовному делу. По версии следствия, девушка убила сожителя в ходе конфликта.
Популярные темы форума
Азербайджанцы и армяне в Москве
Где найти нормального мужика?
Лиона = отморозок
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Не хочу из-за лишнего веса жену
Женщины, что вы забыли замужем?
Сексизм
Не ревнуем друг друга