Бабкину не узнали из-за фарфоровой кожи: Надо уже остановиться!

Надежда Бабкина не признается, делала ли она когда-нибудь пластическую операцию. Но вмешательство хирургов видно невооруженным глазом, ведь в 70 лет выглядеть настолько молодо просто невозможно. При этом артистка прибегает к ретуши фотографий, из-за чего выглядит не так, как в жизни.
Например, на недавнем снимке Надежда Георгиевна и вовсе запечатлена так, будто у нее фарфоровая кожа. На лице нет ни одной морщинки.
Поклонники в шоке от преображения артистки. Многие посчитали, что использовать "Фотошоп" в данном случае неуместно. "Это перебор!", "С каждой фотографией все моложе. Надо остановиться!", "Очень далеко от Бабкиной", – отметили подписчики.
Преданные поклонники закрывают глаза на неестественность Надежды Георгиевны. Они придерживаются мнения о том, что артистка может делать со своей внешностью все что угодно, ведь ее любят за талант. "Наша королева!" – нескромно провозгласили артистку некоторые фолловеры.
Напомним, недавно о внешности Надежды Бабкиной высказался музыкальный критик Сергей Соседов. Он также считает, что артистка не раз ложилась под нож хирурга.
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