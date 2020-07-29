Сделавшую подтяжку Бабкину вывели на чистую воду: Коррекция внешности была

Надежда Бабкина была одной из первых знаменитостей, которые попали в больницу с коронавирусом. Звезда почти два месяца боролась за жизнь, однако, несмотря на это, многие до сих пор думают, что в это время артистка делала пластику.

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