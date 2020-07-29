Сделавшую подтяжку Бабкину вывели на чистую воду: Коррекция внешности была

Из клиники певица вышла значительно постройневшей и помолодевшей. Скорее всего, резкое похудение связано с тем, что артистка две недели находилась в коме и питалась исключительно через трубочку.
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с журналистами отметил, что Надежда Бабкина действительно недавно ложилась под нож хирургов, однако это было до болезни. Как заявил эксперт, певица, скорее всего, готовилась к 70-летию и за несколько месяцев до этого делала различные подтяжки.
Уже потом на уколы красоты и липосакцию наложилась болезнь, которая сделала знаменитость еще стройнее. "Коррекция внешности уже была сделана до этого", – говорит Соседов. Он не верит, что Надежда Бабкина специально притворилась больной, чтобы провести манипуляции с телом.
По словам музыкального критика, артистка – открытый и добрый человек, и ей незачем выдумывать себе прикрытия для пластических операций. Также эксперт добавил, что коронавирусом переболела не только певица, но и многие ее коллеги – Лещенко, Арбатова.
Напомним, сейчас Надежда Бабкина восстанавливается после китайской инфекции в Крыму. Артистка улетела на полуостров в компании молодого человека. Она даже опубликовала кадр с незнакомцем, однако не посчитала нужным назвать его имя. После этого в Сети поползли слухи, что у певицы новый роман.
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