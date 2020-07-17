Всплыло фото Бабкиной и Ротару из лихих 90-х

Личный фотограф Аллы Пугачевой поделился ретро-снимок с молодыми Надеждой Бабкиной и ее коллегой. Поклонников порадовал экскурс в прошлое.

Роман Родин разместил фото в своем "Инстаграм". В кадре Надежда Бабкина позирует в белой футболке, а София Ротару в темном наряде и модных в то время солнцезащитных очках.

Фотограф отметил, что продолжает публиковать серию исторических кадров "из далеких девяностых годов". Он добавил, что звезды российской эстрады на данном снимке находятся в Америке.

У фолловеров пост Родина вызвал бурю эмоций. "Надя и Софа", "Наши красавицы. Как всегда, великолепны", – высказались пользователи соцсети.

Отметим, что 70-летняя Надежда Бабкина на два года моложе Софии Ротару. Примечательно, что в девяностых годах исполнительницы дружили и часто появлялись на одних мероприятиях.

Напомним, ранее стало известно, что Надежда Бабкина отправилась в Крым, оставив своего возлюбленного Евгения гора одного. Компанию народной артистке составил молодой человек. Поклонники заподозрили, что у артистки новый роман. Недавно она опубликовала фото, на котором запечатлена с таинственным незнакомцем.

