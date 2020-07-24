Бабкина представила публике еще одного молодого человека

Звезда публикует в личном блоге фотографии с видами южных красот. Несколько дней назад в инстаграм-аккаунте артистки появился кадр с неизвестным молодым человеком. Парень не похож на Евгения Гора, с которым Надежда Бабкина встречается последние несколько лет. Тут же поползли слухи о том, что у певицы новый фаворит.
В четверг, 23 июля, знаменитость показала еще одного молодого человека. На этот раз компанию звезде на отдыхе составил внук. Как отметила артистка, к ней приехал 10-летний Георгий. На своей странице в "Инстаграм" певица показала снимок с наследником у бассейна. На фото бабушка нежно обнимает мальчика за плечи.
У Надежды Бабкиной подрастает трое внуков. Наследников народной артистке подарил единственный сын Данила. Он появился в браке с музыкантом Владимиром Заседателевым. В недавнем интервью звезда призналась, что не жалеет о том союзе, однако отметила, что ей нужно было развестись с мужем раньше.
Супруг был неверен Надежде Бабкиной, также его не устраивало, что артистка постоянно пропадает на гастролях. Точку в отношениях поставила авария, в которую попал Данила. Звезда год выхаживала сына, а вот муж отказался принимать участие в здоровье ребенка. В итоге певица поняла, что этот мужчина точно не ее.
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