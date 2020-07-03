Звезда "Дома-2" баловалась алкоголем во время беременности

Участники телепрограммы "Дом-2" ведут активную жизнь в социальных сетях. Александра Черно решила не отставать от своих коллег по цеху и разоткровенничалась в инстаграм-историях. Выяснилось, что девушка не смогла справиться с ярым желанием выпить и во время беременности "пригубила" пару глотков хмельного напитка.

В своем Инстаграме Александра Черно поэтапно рассказывала о беременности, просвещала будущих мам, да и сама обращалась к подписчикам за советами. На этот раз участница шоу "Дом-2" повергла аудиторию в шок своим признанием. Девушка созналась, что разрешала себе пить алкоголь во время беременности.

Черно не постеснялась признать, что у нее есть вредные привычки, с которыми ей не удается распрощаться. Помимо того, что звезда "Дом-2" любит побаловать себя кружечкой пива, она долгое время не могла бросить курить. По словам Александры, все произошло в одно мгновение. Девушка уверена, чем дольше человек будет себя подготавливать к отказу, тем сложнее ему будет это сделать.

Если с курением Александра Черно кое-как справилась, то алкогольную зависимость ей побороть не удалось.

"Во время беременности я пила раза 3-4 и пару глотков. Было очень вкусно. Очень хотелось пиво на Сейшелах", – ответила подписчикам участница шоу.

Напомним, что уже в этом месяце Александра вместе со своим мужем должны стать родителями. Звезда "Дом-2" рассказала, что больше всего ее волнуют не сами роды, а возможность подмены ребенка в роддоме. По словам Черно, они с супругом уже договорились посменно дежурить у кровать малыша, чтобы не допустить мошенничества со стороны медперсонала.

Через некоторое время пара покинет проект и отправиться в декретный отпуск, чтобы посвятить себя полностью воспитанию первенца. Сама же Александра Черно не может точно сказать, вернутся ли они на площадку "Дома-2". Девушка искренне устала из-за того, что публика воспринимает их как отрицательных героев и всячески пытается раскритиковать в социальных сетях.