Гробы один за другим: смерть выкашивает семью знаменитого сатирика

18 июля пройдет 40 дней со дня смерти писателя-сатирика Анатолия Трушкина. С его уходом в семье все полетело под откос...

Анатолий Трушкин стал жертвой коронавирусной инфекции. Сатирик оказался в реанимации 8 мая – температура поднялась до 39, мучил кашель. Медики боролись за его жизнь три недели и даже подключили к аппарату искусственной вентиляции, но объем поражения легких оказался очень большим. Спасти 78-летнего писателя не удалось – 9 июня его сердце остановилось.

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Теперь в семью Трушкина пришло новое горе: похоронили родного брата писателя. Ему было 83 года. В последнее время он сильно болел и почти не вставал с постели. "Из-за этого даже не смог посетить похороны брата. А спустя несколько дней и сам ушел. Незадолго до смерти он стал подкашливать. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже", – рассказала знакомая семьи.

Стоит напомнить, что в православной традиции два покойника подряд считаются плохой приметой. Мол, жди третьего – ушедшие непременно призовут его. Эзотерики верят, что, если в семье на протяжении 40 дней похороны состоялись дважды, это дурной знак. В течение года мир покинет кто-то еще...