Семью звезды фильма "Чернобыль" обокрали мошенники

Мошенники вновь активизировались. На этот раз их жертвой стали актеры Дмитрий и Алена Беседа .

На днях актриса Алиса Рыжова обратилась к полицейским, чтобы они нашли людей, которые списали с ее счета 104 тысячи рублей. Мошенники воспользовались доверчивостью девушки.

Такая же история произошла с супругой звезды фильма "Чернобыль" Дмитрием Беседы Аленой. Девушка рассказала правоохранителям, что ей позвонил лжесотрудник банка. Мужчина уверял, что мошенники пытаются завладеть ее средствами, поэтому необходимо срочно сообщить данные карты.

Актриса не допустила мысли, что звонок является обманом, поэтому сообщила необходимую информацию незнакомцу. После этого со счета Алены списали 81 тысячу рублей.

Алена Беседа является актрисой театра имени Михаила Щепкина в Белгороде. Она не только играет роли в спектаклях, но и поет. Девушка исполнила песню в японском мультипликационном фильме "Волчица и пряности", чем и запомнилась многим зрителям.

Напомним, недавно Мария Порошина сообщила, что мошенники пытаются заработать на ее имени. Злоумышленники создали инстаграм-аккаунт, с помощью которого продвигают сомнительную продукцию.