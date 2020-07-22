Мошенники на марше: секта "Призыва-нет" запугивает россиян службой в армии

Пока страна боролась с эпидемией коронавируса, необычайную активность развили сомнительные конторы, предлагающие молодым россиянам легально "откосить" от армии. На призывника, обратившегося в подобную фирму, обрушивается мощнейшая психическая атака: молодого человека запугивают дедовщиной, коронавирусом в армии и прочими страшилками и предлагают "найти" болезнь, с которой он гарантированно не попадет в войска. Наслушавшись подобных баек, призывники доверяют свою судьбу в руки мошенников, даже не представляя, какими последствиями для их жизни это обернется в дальнейшем.



Обнаружить мошеннические конторы на просторах отечественного сегмента глобальной паутины несложно: достаточно вбить в поисковой системе слово "призыв". Перед пытливым пользователем предстанет масса рекламы подобных фирм – глаза разбегаются. На страницах мошенников – фейковые рассказы "счастливых" обладателей военных билетов.



Без особого труда в Сети можно найти и откровения председателя коллегии адвокатов "Призывник" Аркадия Чаплыгина, который, как пишет "Комсомольская правда", пару раз в год стабильно зарабатывает на нежелающих служить в армии. Юрист пишет, что в 90-е годы работал в Санкт-Петербурге. В Северной столице он регулярно защищал отца одной хорошо известной ведущей.

"В 1996 году Анатолий Собчак создал и возглавил Балтийскую коллегию адвокатов, которая до самой смерти защищала его в судах от обвинений во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями", – отмечает "КП".

После этого взялись за местных призывников. Благо, конкурентов у партнеров тогда не было, поэтому вскоре филиалы были открыты чуть ли не во всех регионах страны.

Эстафету перехватила дочь бывшего питерского мэра Ксения. Связей с бывшими друзьями отца теледива, видимо, не растеряла. В 2018 году светская львица была кандидатом на президентских выборах и в числе прочего обещала отменить призыв в армию. Спустя два года тема армейской службы по-прежнему в фокусе внимания Ксении, иначе чем еще объяснить публикации в ее соцсетях страшилок о призыве. Создается впечатление, что таким образом популярная ведущая с сотнями тысяч подписчиков обеспечивает поток клиентов в вышеупомянутые конторы.

Впрочем, сейчас на конкурентной поляне уже не так свободно, как в 90-е и начало "нулевых". Ушлых дельцов у нас в стране всегда было хоть отбавляй, а тут такой фронт изобилия – стабильный заработок два раза в год, поэтому со временем в стране открылись десятки подобных контор, которые затем начали продавать свою франшизу.

К примеру, такую услугу предлагают всем желающим и на главном сайте "Призыва-нет". "Получи отлаженный бизнес и подробные инструкции. Мы все разжевали и описали, что нужно делать в первый день, неделю, месяц и год. Мы пахали как лошади, чтобы передать бесценные знания, накопленные годами", – говорится на ресурсе.

Итак, курс начинающего мошенника. Получил франшизу, снял простенький офис, понабрал психологов, которые сумеют "обработать" клиента как следует – дело в шляпе, "бабло" течет рекой, можно благополучно существовать еще несколько месяцев. До нового призыва. Единственная проблема – квалифицированных врачей с опытом работы в военкоматах, как рассказывает реклама таких контор, в офисах аферистов не наблюдается. Но и это не проблема – повесить солидный бейдж и придумать врачебный бэкграунд можно хоть черту лысому, если он обещает неокрепшему разумом молодому призывнику гарантированно "откосить" от "страшной" армии.

Как отмечает "КП", для освобождения от службы призывнику предлагают подписать договор с неким ООО "Медицинско-правовая компания". Стоимость соглашения – 23 тысячи рублей. Дальше – больше. Позже выясняется, что общая стоимость услуг – 79 тысяч, и это без повестки. С ней задача усложняется, аппетиты юристов – тоже. Итак, если призывник уже держит в руках повестку, то "откосить" получится за 99 тысяч рублей, а если клиент все же отправится отдавать долг родине, то деньги вернут, сообщают журналисты. А если нет? Думается, что судиться с такими дельцами – себе дороже.

Многое о "Призыва-нет" говорят отклики, оставленные родителями призывников. "После общения с психологом дают подписать соглашение, ничего не объясняя и бумажку, приложение к соглашению, якобы инструкцию. Потом прибегает г. Чаплыгин, пару минут невнятно рассказывает об ужасах работы военкоматов и, о чудо: вы должны его конторе почти 50 000. В итоге я заплатила за ребенка 115 000 рублей. Не получили взамен ничего, кроме бесполезных дорогостоящих обследований и липовой справки от доктора, который с ними сотрудничает. В военкомате эту справку не приняли. Деньги г. Чаплыгин возвращать отказывается", – приводит "КП" комментарий пользовательницы Елены Максимовой.

Другой "счастливчик" – парень по имени Вадим – рассказал журналистам, что получил от конторы множество советов, но уже два года с него требуют деньги. Обращение в такую фирму сыграло с молодым человеком злую шутку: теперь он не может устроиться даже охранником. Парень в ужасе: неужели так жить ему придется вплоть до 27 лет?!

Более того, по данным "Комсомольской правды", личные данные, которые получают в "Призыва-нет", позже оказываются в открытом доступе. Это и паспортные данные, и домашние адреса, номера банковских карт. Вся жизнь человека – как на ладони. Стоит ли говорить, что с таким набором персональных данных мошенникам не составит труда повесить на жертву огромный кредит.

"Архивы на 60 ГБ нашли блогеры на страницах Pastebin. Там просто гора персональных данных призывников, которые обращались в "Призыва-нет" с 2015 по 2020 год. Там же оказался список на почти 400 менеджеров "Призыва-нет" с их данными", – сообщают журналисты.

По словам собеседника издания Николая, проработавшего оперативником в Москве более 20 лет, подобные юридические конторы втягивают запуганных призывников в свои сети и смело выкачивают из них деньги до 27 лет. Указанная ранее цифра в 99 тысяч, скорее всего, плата за один год, подчеркивает он. В дальнейшем плата может вырасти. Немногие из семей располагают такой суммой, поэтому аферисты фактически вынуждают людей еще и навешивать на себя кредитное ярмо.

Да и вообще, в реальности "Призыва-нет" отмазывает двух призывников из десяти, считает Николай. "Остальных могут мурыжить отсрочками, которых добиваются через суд. Но проходит время, и все эти восемь человек идут служить в армию", – констатирует он.

Николай предупреждает, что пока вопрос с армией не решен, молодой человек не может устроиться на работу, получить загранпаспорт. А если медики в военкомате выяснят, что выдуманные болезни липовые, то дадут призывнику категорию полной негодности, с которой такой "откосивший" даже охранником не сможет устроиться, ведь приняв такого сотрудника на работу, компании придется признать, что заболевание он получил в ходе трудовой деятельности – а это компенсации лечения и прочие хлопоты. Получается, что человек ломает себе жизнь на самом старте.

"Везде сейчас даже государственные предприятия стали считать деньги и приглашают на вакансии ребят, которые только демобилизовались из армии, а значит абсолютно здоровы", – напомнил Николай.

Он посоветовал призывникам не связываться с подобными конторами – себе дороже. Если действительно есть проблемы со здоровьем, нужно сразу говорить о них на медкомиссии. Желающих служить сейчас достаточно, проблем с набором нет, и если серьезный диагноз подтвердится, призывника в армию не возьмут. Да и вообще, любой обман рано или поздно вскроется, и вместо года службы можно получить два года тюрьмы. Стоит ли оно того?