Больная раком артистка собирает крохи на памятник мужу-актеру

Актер Игорь Арташонов умер пять лет назад. Однако его вдова Кристина Рубан до сих пор не может установить монумент на могиле.

Актриса Кристина Рубан опубликовала в интернете фотографии и объявление о продаже личных вещей покойного мужа, актера Игоря Арташонова. Это личный дневник артиста, кошелек, водительские права, дипломы, загранпаспорт и многое другое.

"Конечно, жалко расставаться, но у меня нет денег, чтобы поставить памятник супругу. А ведь прошло пять лет после его смерти! Уже стыдно. У нас стоит деревянный крест, который давно испортился из-за дождя", – пояснила вдова.

Игорь Арташонов прославился благодаря ролям в фильмах "Молодежка", "Ликвидация", "Жизнь и приключения Мишки Япончика". У актера было много друзей, однако все они исчезли, когда тот умер. К ним обратиться за финансовой помощью Кристина Рубан не может. А модных ныне сборов она опасается – мол, сочтут мошенницей.

"Один раз я уже обожглась. Поехала во МХАТ за материальной помощью, а руководство огорошило: "Мы же собрали ее твоему другу!" Оказывается, чужак взял деньги и исчез. Пять лет хожу по прокуратурам, чтобы его нашли и наказали", – сообщила вдова актера.

Кристина Рубан переживает тяжелые времена, и дело не только в смерти мужа. Не так давно артистке поставили диагноз "рак". Правда, удалось пролечиться, и сейчас она в ремиссии. При этом актриса регулярно проверяется, пьет дорогие лекарства и раз в год ложится на операцию.

С работой тоже не очень хорошо – Кристину редко приглашают в кино. А ведь ей нужно оплачивать, помимо лекарств, съемную квартиру. Кроме того, на попечении Рубан дочь-подросток и нездоровая мать.

Что касается памятника мужу, то вдова не хочет ничего помпезного: "Игорь был очень скромным человеком. Никаких статуй нам не надо. Хочу поставить прочный крест. Написать на нем, кому он принадлежит, повесить портрет мужа, обложить могилу галькой и посадить рядом сирень..."

Напомним, что в январе 2015 года звезду фильма "Бумер" Игоря Арташонова доставили в московский госпиталь в состоянии тяжелого алкогольного опьянения и со следами жестокого избиения. Скорую помощь вызвали соседи. По словам жильцов дома, актер несколько дней находился в запое, и их насторожил резкий запах, исходивший из его квартиры.

Кристина Рубан рассказала журналистам, что в доме были разбросаны вещи, присутствовали следы крови. Она уверена: злоумышленники искали деньги и ценные вещи. Избитого артиста госпитализировали. Арташонов умер в июле 2015 года: причиной смерти был назван оторвавшийся тромб.