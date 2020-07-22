Мошенники похитили у российской актрисы Алисы Рыжовой крупную сумму

30-летней Алисе Рыжовой позвонил человек и представился сотрудником банка, клиентом которого она является. Он сообщил, что мошенники якобы пытаются завладеть ее денежными средствами, поэтому попросил актрису назвать данные карты.
Рыжова без колебаний продиктовала злоумышленнику нужные цифры, после чего с ее счета списали 104 тысячи рублей. Осознав свою наивность, девушка обратилась к правоохранителям, которые сейчас уже занимаются поисками мошенников.
Известно, что Алиса последние семь лет работает в театре "Школа драматического искусства". Актрису можно было заметить в полнометражном фильме "Сокровища О.К.", который зрители и критики разнесли в пух и прах. Рейтинг фильма на сервисе "Кинопоиск" составляет 2,8 балла. Вместе с Рыжовой в киноленте снялись Алексей Воробьев, Гоша Куценко, Мария Кожевникова и другие знаменитые артисты.
Напомним, недавно Мария Порошина предупредила пользователей Сети о мошенниках. Неизвестные продвигают сомнительную продукцию от имени актрисы. Звезда российских сериалов призвала поклонников бороться с злоумышленниками – сообщать о такой рекламе администраторам социальной сети.
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