Доктора Мясникова втянули в грязную историю с обманом людей

На просторах интернета был обнаружен сайт-фальшивка, на котором рекламируется некий "чудо-гель", который должен помочь вылечить больные суставы. При этом оформление страницы выполнено в стиле, до степени смешения напоминающий дизайн страниц журналиста Владимира Соловьева.
В качестве "завлекалочки" для посетителей там размещается некое интервью с доктором Мясниковым, в котором тот якобы рассказывает о том самом геле. "Фейк! Один из бесконечной череды фейков", – цитирует "Царьград" самого Алексаднра Мясникова. Он добавил, что уже встречал этот сайт, причем давно – около года назад.
Напомним, сайты-фальшивки, рекламирующие сомнительные медицинские средства, встречаются в Сети регулярно. Кому только не приписывают высказывания о "чудо-лекарствах". Очередной жертвой мошенников стал Александр Мясников.
Сам доктор Мясников давно известен широкой публике, поскольку помимо врачебной практики появляется на экранах телевизоров по всей стране в качестве ведущего. Новая волна его популярности пришла из-за коронавируса, после назначения на должность спикера Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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