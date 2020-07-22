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"Зажимает спину и темнеет в глазах": 30-летний Полунин рассказал о выходе на пенсию

Сергей Полунин. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Кажется, что у 30-летнего танцовщика Сергея Полунина пропорции тела идеальные. При росте 182 сантиметра он весит 75 килограммов. Секретами того, как оставаться в форме, он поделился с "Дни.ру" за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
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Танцевать Сергей хотел далеко не всегда. "В детстве я мечтал быть бандитом. Мне нравилась тюремная романтика, притягивали хулиганы, – признался Полунин. – В четыре года я начал заниматься гимнастикой в спортивной школе и поставил себе цель получить олимпийскую медаль. Для этого проводил в зале по шесть часов. А в восемь лет, когда перешел из гимнастики в танцевальную школу, стал грезить большой сценой".

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Быть танцором – каторжный труд. Это постоянные нагрузки и ограничения. "Стоит мне хотя бы пару дней не позаниматься спортом, как сразу появляются бока, – сообщил Сергей. – А то и того хлеще – вдруг на сцене зажимает спину и темнеет в глазах. Каждый день у меня час отводится на занятия спортом".

Есть и правила в питании. "Не позволяю себе мучное, сладкое, молочное, – заверил Полунин. – Налегаю на овощи и мясо".

Век танцора короткий – примерно в 40 лет он выходит на пенсию. Федеральным законом "О страховых пенсиях" определены категории имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости артистов. Танцорам балета, исполняющим сольные партии, достаточно иметь 15 лет трудового стажа.

Майя Плисецкая была на сцене почти до 65 лет. А на вечере по случаю своего 80-летия исполнила номер Мориса Бежара "Аве Майя", поставленный в ее честь. Галина Уланова попрощалась со сценой в 50. Ульяна Лопаткина ушла в 44 года, находясь в достойной физической форме. "Я планирую танцевать лет до 47, – сказал Полунин. – Пока тело будет позволять".

Автор: 22 июля 2020, 11:51
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