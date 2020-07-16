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Сергей Полунин: Татуировку с Путиным сведу в последнюю очередь

Сергей Полунин: Татуировку с Путиным сведу в последнюю очередь

Сергей Полунин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Полунин считается одним из лучших танцовщиков планеты. Он работал в Королевском балете Лондона и Баварском государственном балете, выступал на лучших сценах. Известен он и своими симпатиями – чего только стоит огромная татуировка с лицом Владимира Путина на груди! Корреспондент "Дни.ру" встретился с легендой балета на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". В Белоруссии он оказался впервые!
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Поначалу было странно, потому что прежде каждые три дня я куда-то уезжал. У меня в январе родился сын, поэтому удалось провести время с семьей – женой Леной и Миром. Для меня такая пауза, когда не нужно никуда ехать, – настоящий подарок судьбы. Хотя поначалу было странно, потому что прежде каждые три дня я куда-то уезжал. Да и в творческом плане тяжело – просто не знал, за что хвататься.

У вас не титулов "Народного" или "Заслуженного", как у многих коллег. Не обидно?

Я всегда приходил вторым или проигрывал, поэтому плюнул на награды. Да, я с четырех лет занимался гимнастикой, где всегда надо было побеждать себя и обстоятельства. А потом в 9 лет перешел в балет (поступил в Киевское хореографическое училище – Прим. ред..) и отношение изменилось.

А изменилось ли Ваше отношение к Владимиру Путину? Недавно всех обеспокоило исчезновение татуировки с портретом президента России на вашей груди!

Если я буду снимать или сбивать татуировки, то рисунок с Путиным уйдет последним, уверяю вас. Все при мне! А началась шумиха с того, что я выставил фото, где эта татуировка была замазана. Случилось это в той стране, где просили обойтись без политики. Даже в Китае часто, где к Путину хорошо относятся, иногда просят сниматься для журналов без нее. Татуировка закрашивается специальным тональным кремом, и на это уходит 3-4 часа.

Но на сцене я ничего не крашу, потому что потею и все равно рисунок проявится.

В ноябре 2018-го вы получили российское гражданство. Годом ранее у вас появился сербский паспорт. Хотя родились Вы на Украине, Гражданином какой страны хотели бы стать еще?

Сербы – очень открытые люди, которые хотели помочь мне. Поэтому и дала свой паспорт. Плюсы же я осознал позже – например, теперь могу поехать без визы в Китай или Японию. Вообще, открою вам тайну. Мое хобби – собирать паспорта (улыбается). Что в конце жизни собрать целую пачку. Каждый новый паспорт – это и новая свобода, и новое отношение к тебе в разных странах.

Автор: 16 июля 2020, 14:08
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