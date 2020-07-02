Директор "Уральских пельменей" раскрыл правду: Нетиевского безжалостно выгнали из коллектива

Бывший руководитель коллектива "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский уверен, что его имя хотят опорочить, обвиняя в хищениях. У нынешнего директора шоу Евгения Орлова своя правда.

Сергей Нетиевский перестал быть директором "Уральских пельменей" пять лет назад. С тех пор продолжаются судебные разбирательства, связанные с авторскими правами на шоу. Евгений Орлов пояснил, что экс-руководитель коллектива пытается приписать ему то, что творил сам.

Руководитель команды рассказал, что в 2012 году Нетиевский и другие участники шоу учредили компанию, акционерами которой были все члены коллектива в равных долях. Однако у этого юридического лица не было права на программы, а в какой-то момент оно даже лишилось товарного знака.

В итоге все оригинальные права на выпуски юмористической передачи "Уральские пельмени" оказались у разных компаний. "Ребята, не читая, подписывали документы на доверие. И все с подачи Нетиевского. Потом оказалось, что все права принадлежат компаниям, где у Сергея есть доля, а у команды не было никакого совладения", – уточнил Орлов.

Участники шоу выгнали Нетиевского, но тот смог восстановиться благодаря ошибке в протоколе. Повторное увольнение Сергея произошло в 2017 году. Соответствующий документ подписали все члены коллектива. Оспорить в суде решение бывших коллег Нетиевский не смог.

Как заметил Орлов, экс-руководитель "Уральских пельменей" путается в документах. Нетиевский пытается отбиваться от обвинений, но потом приносит в суд доказательства своих нарушений.

Проблема состоит в том, что компании, совладельцем которых является Нетиевский, не имели права показывать 12 выпусков "Уральских пельменей", потому что на момент трансляции истек срок лицензии. "По актерским правам они нам должны около двух миллионов", – заключил Орлов.

Коллектив "Уральские пельмени" продолжает работу. Команда гастролирует и снимает новые выпуски для канала СТС.