Все иголки мне родня: что случилось с Сергеем Крыловым

Большинство людей знает Сергея Крылова по песне 1992 года "Девочка моя". Ее же он исполнил и на "Славянский базар в Витебске". А после выступления за кулисами фестиваля искусств его обступили журналисты.

На вопросы об удивительной бодрости и времени самоизоляции певец ответил потрясающим по силе воздействия монологом. Публикуем фейерию мысли артиста без сокращений.



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– Во время самоизоляции я спал и читал. Карантинная ситуация стерла расстояние – я что с женой разговариваю, что с другом, и абсолютно неважно, где они находятся. Я так рад, что мне спать захотелось в 5 часов вечера. А потом в 4 проснулся, в 7 – мне вообще все равно. Это хорошее состояние. Если бы время жизни мы проводили так, как сейчас, то это было бы круто. Я вот уважаю любой успех. Но нельзя ругаться матом. И у меня не получилось бы никогда сходить к Сереже Шнурову на концерт. Я вижу этот взлет, но с ней не могу с мамой прийти – при ней Шнуров не должен ругаться матом. Другое поколение выросло, возможно. Но я не хочу про это говорить при женщинах. Откуда я знаю – вдруг она беременна? Я с ней не был. Еще потом скажут мне... Потому что папа у меня был красавчиком – он был в тюрьме. А кто у тебя брат? Кого ты с новым годом поздравляешь? Пятерка, десятка... Я вот Тамаре Николаевне обязательно дозвонюсь. В пятый раз звоню – занято. Но я упертый, до Нового года еще хочу дозвониться. А у меня же есть детская актерская школа в Сочи имени Леонардо Ди Каприо. Так вот там подходит ко мне девочка 13 лет и спрашивает: "Как вы считаете, у иголки есть мозг?". И я отвечаю: "Иголка сделана из железа. А мы, как люди, состоим из большого числа химических элементов, в том числе и железа. Fe. Если у тетеньки, которая берет из пальца кровь, ты попросишь анализ, то увидишь это. Значит, иголка хоть и дальнее, но родственница нам. И еще мама-папа у тебя есть. А иголка – слово женского рода. Есть болгарские имена – Петка, Итка. И когда папа-нитка по утрам встречается с мамой-иголкой, то рождаются пуговички и шовчик".

К этому пронзительному и сильному монологу 58-летнего певца нечего добавить. Разве что строчки из "Записок сумасшедшего" Николая Гоголя вполне могут стать эпиграфом к ним: "Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?"