Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Воскресенье
12 июля
Лента новостей
14:47
"ВИА Гру" назвали достойным ответом Spice Girls
14:39
Появились новые данные о состоянии устроившего пьяное ДТП Ефремова
14:32
Елизавета Боярская решила нестандартно отметить 10-ю годовщину свадьбы с мужем
14:06
Сбежавшая в США вирусолог раскрыла секретные данные о коронавирусе
13:56
"Я не любила мужа!": пышка из "Дома-2" сделала признание
13:43
Натали удивила поклонников новым имиджем
13:35
Первый поцелуй в кино: Дарья Мельникова рассказала о своем неудачном опыте
13:20
Лицо Асмус обезобразили гнойные волдыри
13:04
Участник шоу "Замуж за Бузову" обнародовал стоимость квартиры звезды
12:53
На Таймыре разлилось около 20 тонн топлива
12:42
Соловьева втянули в скандал вокруг дела Ефремова
12:40
Бывшая жена Аршавина шокировала внешностью после пластики
12:24
Стало известно о смерти главного свидетеля по делу о смерти группы Дятлова
12:20
"Никаких замуж": Айза Анохина разочаровалась в очередном мужчине
12:07
66-летняя Проклова появилась на Первом канале без нижнего белья
11:54
В Москве невеста умерла на собственной свадьбе
11:49
Из-за тоски по сыну Тодоренко понадобилась помощь
11:45
"Это все бред!": адвокат Пелагеи уличил во лжи Ивана Телегина
11:33
Высокомерная Рудковская влепила смачную пощечину Дакоте
11:19
Помолодевшая Анжелика Варум привела поклонников в замешательство
11:10
Блогер Ксения Никитина разбилась на мотоцикле в Подмосковье
10:50
"Не надо называть Мишу убийцей": Сотникова встала грудью за осрамившегося Ефремова
10:43
Названа самая безопасная страна для путешествий
10:37
"Ударился о дно": Тамара Семина высказалась о погибшем курьере Сергее Захарове
10:22
В России испытали первую в мире вакцину от коронавируса
08:32
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева поведала о своих тратах
06:42
Популярный певец навсегда ушел от Тимати
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 июля 2020 года
04:16
Дарья Повереннова сравнила женщин без макияжа с растениями
02:14
Бочкарева предстала перед незнакомыми мужчинами в нижнем белье
00:19
Ольга Медынич сделала признание о судьбоносных переменах: Больно, но необходимо
22:19
Бондарчук и Андреева переезжают в квартиру за 80 миллионов
20:17
"На дне засохшего бассейна": Литвинова оставила странное послание
18:33
СМИ: Семья погибшего Захарова требует от Ефремова 40 миллионов
18:14
Навка в кокошнике пустилась в пляс после дегустации водки (видео)
18:03
Орбакайте предстала в окружении двух любимых мужчин
17:54
Экс-премьер-министр Украины: У правительства нет плана преодоления сложностей
17:53
"Хочется крикнуть": у доведенной Карпович сдали нервы из-за давления общественности
17:29
Арзамасова погрузилась в работу с головой после известия о романе с Авербухом
17:22
Боню унизили из-за многочисленных пластических операций
17:11
Стали известны подробности скандальных разборок Дробыша и Самбурской
17:08
Звезда Голливуда Арми Хаммер разводится с женой спустя 10 лет брака
16:38
Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями
16:24
Увлекшийся Карпович Прилучный потерял своего малыша
15:58
Как восстановить легкие после коронавируса
15:58
Появился новый кадр со съемок сериала "Сваты": Повзрослели наши дети
15:51
Звезда Comedy Club откровенно рассказала о сексе втроем
15:46
Жена Газманова произвела фурор шикарным декольте
15:40
Олег Тиньков перенес трансплантацию костного мозга
14:37
"Отрицательный анализ": Цой поделилась радостным известием
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Анна Мария Ефремова о лишении адвокатского статуса защитника ее отца: Наконец-то
Перемены в супружеской жизни: Кончаловский благословил нового мужчину рядом с Высоцкой
"Вы все будете удивлены": Бузова вышла на связь после похищения
СМИ: Семья погибшего Захарова требует от Ефремова 40 миллионов
"Отравители" ответили на обвинения сына Алибасова: Не дал ни копейки!
Как в 1998 году: в России предложили провести денежную реформу
Шоу-бизнес

"ВИА Гру" назвали достойным ответом Spice Girls

Группа ВИА "Гра". Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com/
Модный редактор журнала VOGUE Лиана Сатенштейн в своей статье, разобрала стиль исполнительниц ВИА "Гра". Она назвала их группу достойным ответом Spice Girls.
прочитано 129 раз

Автор текста отметила, что на ее взгляд, золотым периодом группы были двухтысячные годы (2003-2007), когда в составе были Надежда Мейхер, Анна Седокова и Вера Брежнева. В то время художником по костюмам ВИА "Гры" была Анжела Лисицына, которая смогла создать чрезвычайно женственные образы, не перейдя грань вульгарности и пошлости.

ПО ТЕМЕ

Брежнева высказалась о разводе с Меладзе

Исполнительница Вера Брежнева в интервью для журнала поделилась своими воспоминаниями о том времени: "У группы была не вульгарная, а разумная сексуальность. Концертные костюмы создавались прямо на нас. Мы практически ничего не покупали, а если и покупали, то только обувь. Однако мы всегда ее переделывали, чтобы она не напоминала свой первоначальный вид".

Она также рассказала, что примером для них чаще всего служили западные исполнители, но они никогда не копировали костюмы, а обязательно переделывали образы на свой лад, добавляя новые детали. Автор статьи Лиана Сатенштейн пояснила, почему сопоставила ВИА "Гру" именно со Spice Girls.

"Я сравниваю их, так как обе группы очень подходят для пения в караоке и выглядят просто убийственно. Те годы в русской поп-музыке были похожи на американские в 2000-х, только смелее. Джинсы сидели ниже, грудь была поднята выше, а тело более открытым", – напомнила она.

Из всего состава ВИА "Гры" модный редактор журнала VOGUE выделила Веру Брежневу, отметив, что эта исполнительница сногсшибательна в любом костюме и образе. "Брежнева могла бы заставить и мешок для мусора выглядеть шикарно", – c уверенностью заявила Лиана Сатенштейн.

Автор: 12 июля 2020, 14:47 Источник: VOGUE ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Экс-премьер-министр Украины: У правительства нет плана преодоления сложностей
Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями
В Москве предупредили Эрдогана о серьезных последствиях превращения собора Святой Софии в мечеть
Лукашенко о новой Конституции Белоруссии: Готов поделиться властью

Шоу-бизнес

СМИ: Семья погибшего Захарова требует от Ефремова 40 миллионов
Орбакайте предстала в окружении двух любимых мужчин
"Хочется крикнуть": у доведенной Карпович сдали нервы из-за давления общественности
Боню унизили из-за многочисленных пластических операций

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Не надо называть Мишу убийцей": Сотникова встала грудью за осрамившегося Ефремова

Актриса возмущена нападками на коллегу
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова появилась на Первом канале без нижнего белья

Артистка шокировала внешним видом
Шоу-бизнес

Помолодевшая Анжелика Варум привела поклонников в замешательство

Певица заметно помолодела и похорошела за время самоизоляции
Шоу-бизнес

Бывшая жена Аршавина шокировала внешностью после пластики

Алиса Казьмина прервала свое многомесячное молчание

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+