"ВИА Гру" назвали достойным ответом Spice Girls

Модный редактор журнала VOGUE Лиана Сатенштейн в своей статье, разобрала стиль исполнительниц ВИА "Гра". Она назвала их группу достойным ответом Spice Girls.



Автор текста отметила, что на ее взгляд, золотым периодом группы были двухтысячные годы (2003-2007), когда в составе были Надежда Мейхер, Анна Седокова и Вера Брежнева. В то время художником по костюмам ВИА "Гры" была Анжела Лисицына, которая смогла создать чрезвычайно женственные образы, не перейдя грань вульгарности и пошлости.



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Исполнительница Вера Брежнева в интервью для журнала поделилась своими воспоминаниями о том времени: "У группы была не вульгарная, а разумная сексуальность. Концертные костюмы создавались прямо на нас. Мы практически ничего не покупали, а если и покупали, то только обувь. Однако мы всегда ее переделывали, чтобы она не напоминала свой первоначальный вид".

Она также рассказала, что примером для них чаще всего служили западные исполнители, но они никогда не копировали костюмы, а обязательно переделывали образы на свой лад, добавляя новые детали. Автор статьи Лиана Сатенштейн пояснила, почему сопоставила ВИА "Гру" именно со Spice Girls.

"Я сравниваю их, так как обе группы очень подходят для пения в караоке и выглядят просто убийственно. Те годы в русской поп-музыке были похожи на американские в 2000-х, только смелее. Джинсы сидели ниже, грудь была поднята выше, а тело более открытым", – напомнила она.

Из всего состава ВИА "Гры" модный редактор журнала VOGUE выделила Веру Брежневу, отметив, что эта исполнительница сногсшибательна в любом костюме и образе. "Брежнева могла бы заставить и мешок для мусора выглядеть шикарно", – c уверенностью заявила Лиана Сатенштейн.