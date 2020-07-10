Известный музыкант разгромил ресторан

Популярный рэп-исполнитель Кертис Джексон, выступающий под псевдонимом 50 Cent, устроил погром в ресторане. Инцидент произошел в американском штате Нью-Джерси.

Когда рэпер сидел в ресторане в Нью-Джерси за вечерней трапезой в компании своей девушки, к нему подошел прохожий, начал провоцировать и снимать на видео. Исполнитель мгновенно вышел из себя и швырнул стулом в него, далее последовало кресло, а затем еще один стул.

Но артисту не удалось задеть свою цель, вместо этого он лишь разгромил веранду ресторана и припаркованный рядом Lexus. После инцидента оба участника погрома быстро скрылись. В полиции заявили, что никаких задержаний не было, потому что никто не писал заявления.

Свидетели не винят рэпера в случившемся. По их словам, они ожидали подобной реакции, ведь мужчина подошел совсем близко и начал откровенно провоцировать звезду. Чуть позже в зачинщике опознали человека, который годом ранее вывел рэпера из себя, подкараулив его у кинотеатра, чтобы тот посмотрел фотографии в его "Инстаграм".

Напомним, что Кертис Джексон известен своей вспыльчивостью по отношению к тем, кто ему не нравится. Ранее он скупил билеты на концерт своего конкурента Ja Rule, чтобы тот выступал при пустом зале.

А когда знаменитый Флойд Мейвезер купил бриллиантовые часы за 18 миллионов долларов и решил показать их в своих социальных сетях, то скандальный рэпер подшутил над боксером и сказал, что такие часы кроме него никто не купил бы.