Популярный певец рассказал об издевательствах самых близких людей

Сегодня 30-летний исполнитель является одним из самых востребованных артистов. В планах Макса Барских – посетить с концертами в 2021 году США, Канаду, Австралию и десяток европейских стран.
А вот в детстве будущей звезде приходилось несладко. Оказывается, он столкнулся с буллингом со стороны самых близких людей. По словам певца, в те годы он был щуплым и очень этого стеснялся.
Телосложением Макс Барских пошел в отца, в то время как его мама, брат и сестра имели более плотную комплекцию. "Больше всего издевалась надо мной моя же семья… Как только они меня не называли", – поделился популярный певец. Из-за этого он не любил ходить летом на пляж.
Парню казалось, что как только он снимал футболку, на него устремлялись насмешливые взгляды. Причем продолжалось это и в зрелом возрасте. В 18 лет Макс Барских попал в шоу "Фабрика звезд". У участников был один кастинг с примеркой, и когда ребят попросили раздеться, он не сомневался, что как только сделает это, то дальше не пройдет. Только спустя годы артист обрел уверенность в себе.
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