На известного певца напали во время выступления (видео)

Известный украинский певец Макс Барских смог в полной мере оценить силу любви российских поклонниц. Во время концерта в Москве одна из них едва не задушила кумира.

Такой прыти от хрупкой девушки не ожидал никто, в том числе и охрана 28-летнего украинского певца. Поклонница неожиданно выскочила на сцену и повисла на шее Макса Барских. Сотрудник службы безопасности пытался оторвать фанатку от ее кумира, и во время этой схватки артист едва не упал.

Организаторы концерта по окончании шоу отметили, как "скромно и позитивно" отреагировал Барских на эту ситуацию. А в комментариях под опубликованным в соцсетях видео пользователи пишут, что во время неравной борьбы Макса с поклонницей пение не прерывалось, из чего следует, что выступление шло под фонограмму, передает Пятый канал.