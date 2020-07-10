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Что-то случилось: красавица-дочь покойной Аллы Вербер три месяца не выходит на связь

Что-то случилось: красавица-дочь покойной Аллы Вербер три месяца не выходит на связь

Алла Вербер. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
Знаменитая бизнес-леди Алла Вербер умерла 6 августа 2019 года от менингококковой инфекции, которая повлекла за собой сепсис. Ее единственная дочь Екатерина какое-то время поддерживала страницу матери в социальной сети, но весной перестала выходить на связь с поклонниками.
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В последний раз на своей странице в "Инстаграм" Екатерина проявляла активность в марте, до пандемии коронавируса. Тогда она прилетела в Москву. Правда, дабы сделать приятный сюрприз друзьям, никого о визите не предупредила.

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"Тут раздался звонок от мужа. Он сообщил, чтобы я срочно летела обратно домой, что в ближайшие 48 часов закроют украинскую границу. Все планы на отпуск мгновенно рухнули, мне не хотелось остаться на долгое время вдалеке от своей семьи. Я начала собирать чемоданы, которые только разобрала, и стала искать ближайший удобный способ добраться до Киева", – писала Екатерина. Судя по всему, у нее все получилось.

Спустя месяц на странице Аллы появилась запись от имени Екатерины. Дочь фешен-директора ЦУМа рассказывала о примечательных фактах из жизни покойной родительницы. "Несмотря ни на какие трудности, в ее жизни открылась большая глава (название торговой марки. – Прим. ред.), которая стала ее любовью на всю жизнь. Такая яркая, смелая и насыщенная биография – это еще один повод гордиться своей мамой!"

С тех пор о Екатерине Вербер ни слуху ни духу. Поклонники встревожены: вероятно, что-то случилось. Когда активный человек на три месяца исчезает из социальных сетей и не выходит на связь, это наводит на нехорошие мысли...

Автор: 10 июля 2020, 09:21 Источник: Instagram.com ✓ Надежный источник
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Обнародована причина смерти Аллы Вербер

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