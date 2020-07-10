Что-то случилось: красавица-дочь покойной Аллы Вербер три месяца не выходит на связь

В последний раз на своей странице в "Инстаграм" Екатерина проявляла активность в марте, до пандемии коронавируса. Тогда она прилетела в Москву. Правда, дабы сделать приятный сюрприз друзьям, никого о визите не предупредила.
"Тут раздался звонок от мужа. Он сообщил, чтобы я срочно летела обратно домой, что в ближайшие 48 часов закроют украинскую границу. Все планы на отпуск мгновенно рухнули, мне не хотелось остаться на долгое время вдалеке от своей семьи. Я начала собирать чемоданы, которые только разобрала, и стала искать ближайший удобный способ добраться до Киева", – писала Екатерина. Судя по всему, у нее все получилось.
Спустя месяц на странице Аллы появилась запись от имени Екатерины. Дочь фешен-директора ЦУМа рассказывала о примечательных фактах из жизни покойной родительницы. "Несмотря ни на какие трудности, в ее жизни открылась большая глава (название торговой марки. – Прим. ред.), которая стала ее любовью на всю жизнь. Такая яркая, смелая и насыщенная биография – это еще один повод гордиться своей мамой!"
С тех пор о Екатерине Вербер ни слуху ни духу. Поклонники встревожены: вероятно, что-то случилось. Когда активный человек на три месяца исчезает из социальных сетей и не выходит на связь, это наводит на нехорошие мысли...
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
меня с детства не замечают
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
Индийцы
Копец ,в России ничего не меняется