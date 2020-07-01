"Как у мамы сердце выдержало?": Тимати подверг маленького сына опасности

Популярный российский музыкальный исполнитель Тимати вновь заставил общественность обсуждать свою персону. У поклонников рэпера вызвали сомнения методы воспитания сына Ратмира.
Тимур опубликовал в своем "Инстаграме" видео, на котором он тренирует маленького сына держать равновесие. Для этого певец поставил мальчика к себе на ладонь и отпустил второй рукой.
Данный прием часто используется родителями, чтобы укреплять спину ребенка. При этом эксперты предупреждают, что осуществлять данный прием без должной сноровки не стоит. Ребенок может упасть и получить серьезные травмы.
Зная об опасности данного трюка, подписчики Тимати в "Инстаграм" стали писать кумиру о том, что сам он может подвергать свою жизнь риску, если хочет, но с ребенком нужно обращаться осторожнее. "Как у мамы сердце выдержало?", – задался вопросом один из возмущенных.
Нападкам также подверглась и любовница певца, модель Анастасия Решетова. Поклонники атаковали ее страничку с требованиями повлиять на отца Ратмира каким-либо образом.
В ответ на это Решетова лишь зарепостила резонансный ролик к себе в "Сторис". Кроме того, модель подчеркнула, что ее сын выполняет эту стойку впервые.
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