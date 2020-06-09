Известную певицу нашли мертвой в ее доме

В США в возрасте 69 лет ушла из жизни бывшая солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер, передает RT. Певица была обнаружена мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти называют сердечный приступ.
Трагическую новость сообщила сестра исполнительницы Fairytale. За эту композицию она была удостоена премии "Грэмми".
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