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Известную певицу нашли мертвой в ее доме

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В США в возрасте 69 лет ушла из жизни бывшая солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер, передает RT. Певица была обнаружена мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти называют сердечный приступ.

Трагическую новость сообщила сестра исполнительницы Fairytale. За эту композицию она была удостоена премии "Грэмми".

Автор: 9 июня 2020, 10:25 Источник: RT ✓ Надежный источник

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