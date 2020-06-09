"Действительно стоят отношения": союз Гагариной и Агаларова всплыл на поверхность

Мы обратились к известному ведическому астрологу Дмитрию Ермолаеву на предмет возможности их отношений.
У Полины и Эмина идеальная творческая совместимость и в работе они прекрасно дополняют друг друга, сказал он в своем интервью нашему корреспонденту. Конечно, есть вероятность, что их творческие планы перерастут во что-то большее, чем просто работа, но не раньше, чем через полтора года. Даже, несмотря на то, что у них идеальная эмоциональная и сексуальная совместимость.
"В натальных картах Полины и Эмина действительно стоят отношения примерно через 1,5 года, причем у обоих, но неизвестно с кем. Но то, что мы с большей вероятностью увидим совсем скоро, это именно творческий союз, который ждет успех", – добавил астролог. Также Ермолаев отметил, что с вероятностью 50/50 у Полины есть шансы сойтись с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым, но только в том случае, если инициатива будет исходить от него.
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