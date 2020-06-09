"Действительно стоят отношения": союз Гагариной и Агаларова всплыл на поверхность

Слухи о романе Полины Гагариной и Эмина Агаларова не продолжают утихать. Многие в тусовке шоу-бизнеса поговаривают, что их любовные отношения – это всего лишь пиар-ход перед очередным творческим дуэтом. Так ли это, выяснили "Дни.ру".

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