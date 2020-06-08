Седокова взбудоражила фанатов откровенным фото из ванной

Мегапопулярная певица и блогер Анна Седокова не перестает держать в напряжении фолловеров. Девушка продолжает проверять нервы своих подписчиков (по крайней мере, мужской части аудитории) на прочность. Фотографии певицы становятся все откровеннее и горячее.
Накануне артистка выложила в инстаграм-аккаунте пост, на котором предстала перед фанатами в нижнем белье и короткой майке. Экс-участница группы "ВИА Гра" решила долго не выдумывать и снялась прямо у себя в ванной.
Топ и белье девушка выбрала телесного цвета, поэтому при первом взгляде не сразу понятно, есть ли вообще на Седоковой какая-нибудь одежда. Палец знаменитости прижат к собранным в поцелуй губам, что добавляет фотографии пикантности.
"Огненная!", "Секси девушка", "Ай, красота!", "Пожар!", "Просто бомба!", "Анечка, вы самая лучшая!", "Мощная, однако, женщина!", "Прекрасная легкая эротика, порадовали в выходной день!", "Что вы с нами делаете!", – изнывают от восторга фолловеры красотки.
Впрочем, нашлись и те, кто посчитал фотографию слишком вызывающей и пошлой.
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