"Прыгал на машине": известного рэпера задержали в Москве из-за неадекватного поведения

Исполнитель нашумевшего хита "PANDA E" рэпер CYGO (Леонид Вакульчук) оказался в центре крупного скандала. Он решил совместить приятное с полезным и справлял свой день рождение прямо во время съемок видеоролика на новую песню "Что потом?". Действие проходило на территории парковки одного их московских торговых комплексов.
Компания подобралась шумная, и это привлекло внимание охранника стоянки. Он попросил рэпера CYGO и его друзей вести себя потише и прекратить распивать алкоголь. Однако те не отреагировали и в итоге на место вызвали полицейских.
"Молодой человек прыгал на машине, откуда и раздавалась громкая музыка, распивал из бутылки алкогольные напитки и не соблюдал закон о тишине", – рассказали правоохранители.
Сейчас в отношении действий рэпера CYGO и других участников инцидента проводится проверка.
Между тем, по данным очевидцев, сотрудникам правоохранительных органов не сразу удалось усмирить артистов. Некоторое время они пытались доказать полицейским, что снимают клип и ничего не нарушали, передает "СтарХит".
По мнению самого исполнитель хита "PANDA E", им и его съемочной группой ничего противоправного совершено не было.
"Мы, действительно, немного пошумели, снимая клип. В одной из сцен я сидел на крыше машины, и у нас играла громко музыка, летал дрон. Не думал, что за такое могут задержать", – заявил рэпер.
В итоге, артиста продержали в камере три часа и отпустили на свободу.
Отметим, рэпер CYGO получил известность после выхода в свет композиции "PANDA E". Позже ее перепела Любовь Успенская, что только добавило известности молодому исполнителю.
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