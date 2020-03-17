"Неприятно смотреть": СYGO влез в конфликт Успенской с дочерью-наркоманкой

Имя Леонида Вакульчука, выступающего под псевдонимом CYGO, прогремело в 2018 году, когда его Panda E стала самой популярной песней в социальной сети "ВКонтакте". А потом был громкий дуэт с Любовью Успенской ("Черная роза"). О стремительном взлете на эстрадный олимп корреспондент "Дни.ру" поговорила с 21-летним артистом на музыкальном фестивале "Жара" на модном сочинском курорте Красная Поляна.



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