"Неприятно смотреть": СYGO влез в конфликт Успенской с дочерью-наркоманкой

На 21-летнего артиста популярность свалилась как снег на голову. "Я не думал, что это будет так стремительно и быстро, хотя и ждал признания", – улыбается певец.
Он не исключает, что запишет еще что-то с Любовью Успенской, раз их дуэты так понравились аудитории. Но пока ему важнее, чтобы вокруг певицы утих скандал, разрешился ее конфликт с дочерью-наркоманкой Татьяной Плаксиной. Наследница, как известно, обвинила певицу во всех смертных грехах.
"Очень неприятно смотреть, как люди пытаются поднять шум вокруг такой трагедии. Это очень некрасиво, неправильно – вздыхает Леонид. – И те, кто против Любы, это плохие люди".
"Мы виделись с Любой, я сказал ей слова поддержки", – признался CYGO. Певице это сейчас особенно важно, поскольку конфликт не удается погасить в том числе из-за бесконечных ток-шоу, муссирующих неприятную тему и выставляющих звездную семью в неприглядном виде.
"Я цыган, а цыгане очень любят Успенскую, – ранее в интервью сообщил артист. – Мне нравится ее творчество – все, что она делает на протяжении долгих лет. Мы в хороших отношениях, дружим, общаемся. Я познакомил ее с мамой, знаком с ее семьей, братьями. Ходил на день рождения ее дочери, которая поет очень прикольно на португальском языке".
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Что вам нравится в мужчинах?
Пандемия это ,что?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
Как давно вы на форуме?
Ничего не подарил на 8 марта