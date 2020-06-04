"Снова беременна?": Седокова оставила странное послание

Одна из самых любвеобильных девушек российского шоу-бизнеса оставила на своей страничке в Instagram странное послание. Подписчики аккаунта сделали выводы.

Еще совсем недавно фанаты Анны Седоковой и Яниса Тимму били тревогу: певица и баскетболист практически одновременно перестали выкладывать совместные фотографии в соцсети. Обычно это означает – расставание.

Особенно странным показалось затишье в паблике бывшей солистки "Виа Гры". Обычно девушка спешит продемонстрировать в соцсетях свой каждый роман, без конца публикуя цветы, признания в любви и довольно откровенные снимки. Но что-то пошло не так: в Аниных постах Яниса в заменили селфи, порой довольно откровенного характера. Последнее фото целующейся пары было опубликовано Седоковой 12 мая, поэтому поклонники забили тревогу и начали интересоваться личной жизнью Анны в комментариях, которые, впрочем, певица проигнорировала.

Но сегодня Анна успокоила фанатов, опубликовав фото, на котором она помадой на окне написала слово "Люблю". Свой пост певица дополнила стихами.

"Судя по надписи Седакова скоро снова будет беременна😁😁👍👍💐", "Свадьбе быть ?))) ❤️❤️❤️", "Вот это любовь! 😜", "Как это мило❤️❤️", " 🔥🔥🔥🔥Ого новая песня или альбом", – посыпались комментарии подписчиков.

Не остался в стороне и возлюбленный певицы, который оставил под постом множество сердечек.