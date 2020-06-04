Молодой любовник показал странные предсмертные послания Ирины Цывиной

Денис Сердюков убежден, что Ирина Цывина предчувствовала свою смерть. Уж крайне странные сообщения она ему слала.

Ирина Цывина и Денис Сердюков познакомились три года назад на фестивале "Амурская осень". "Ира произвела на меня впечатление жизнерадостной девушки, в которой была искорка. Такой она мне и запомнилась... С бесенком в глазах", – вспомнил мужчина.

Спустя время он понял, что у Ирины Цывиной серьезные проблемы с алкоголем. "Она изменилась. Ушла та искорка, о которой я говорил. Она как будто погасла. Я понял, что ей нужна помощь", – заключил Сердюков. По его словам, как только он заговаривал о лечении, Ирина реагировала очень остро, отрицая, что у нее есть проблемы со спиртным. Они даже ссорились из-за этого.

Сердюков убежден, что его возлюбленная умирать не собиралась. Ведь у нее были съемки, спектакли. За несколько дней до смерти она послала Денису ряд сообщений, в которых рассуждала о своей смерти.

"Если я умру, ты хоть вспомнишь меня?" – написала мне Ира дней за десять до своего ухода. Такой пророческой получилась наша переписка, в которой я пытался Иру успокоить… "Ира, ты не умрешь, перестань", – ответил я. "Все умирают", – написала она. – "Может, я раньше". – "Дурачок. Я раньше". "Только Бог это знает", – продолжил я. "Хотя только Богу видно", – написала она. "Мы в один голос ответили", – тут же добавила она", – зачитал Сердюков.

Ирина Цывина умерла 17 апреля 2019 года. "По официальному заключению экспертизы, у Иры была кардиомиопатия. Женя (сын актрисы. – Прим. ред.) вел себя странно. Он выдвигал разные версии, как нашел маму. Мы удивлялись этому. То он нашел маму в спальне, то в ванной, то на кухне – моющей посуду, то лежащей на каменном полу. Много странных, непонятных вещей произошло после смерти Иры..." – отметил мужчина.

Денис Сердюков считает, что могло случиться все, что угодно. По его словам, когда Ирина Цывина была в нехорошем состоянии, то она не держалась на ногах. "То, что случилось в середине апреля, могло произойти гораздо раньше. Не рассчитав свои силы, Ира могла удариться о каменный пол", – заключил Сердюков.