"Мне с такой мордой тяжело выходить в эфир": на что жаловалась Ирина Цывина перед смертью

18 апреля была годовщина со дня скоропостижной смерти 55-летней Ирины Цывиной. Появилась запись ее последнего разговора с подругой, в котором артистка жалуется на свою жизнь.

Казалось, жизнь баловала Ирину Цывину. Она была счастливо замужем за легендарным актером Евгением Евстигнеевым, добилась успеха в карьере, у нее не было проблем с деньгами и недвижимостью. Актриса не жаловалась на здоровье, казалось, что и жизнь ее устраивала. Она закрутила роман с молодым коллегой Денисом Сердюковым.

Однако на самом деле Ирина Цывина тайно страдала. Об этом стало известно благодаря близкой подруге, которая обнародовала запись телефонного разговора с именитой приятельницей. "Аида, я все время плачу. Это ужасно, понимаешь? Аида, ты меня больше не любишь", – раздался голос Ирины Цывиной в студии шоу "Пусть говорят".

Актриса призналась, как ей тяжело и одиноко. "Мне с такой мордой, знаешь, как тяжело выходить в эфир. Я тебя очень люблю, прости меня. Не сплю ночами вообще. Я просто умираю от одиночества. Я ночью просыпаюсь, утром просыпаюсь. Я пью коньяк. Меня никто не любит. Я одна. Я так не могу. Ни кошки, ни собаки, никого у меня нет", – пожаловалась актриса незадолго до своей смерти.

Напомним, Ирина Цывина, согласно официальной версии, скончалась от кардиомиопатии. Ходили слухи, что 55-летняя артистка пристрастилась к алкоголю на фоне затяжной депрессии. Впрочем, певица Ирина Грибулина уверена, что подруга была весела и "чиста", и умирать не собиралась.

Вероятно, артистка действительно не думала, что так рано уйдет из жизни, поэтому завещания не оставила. Теперь ее сын Евгений и дочь Зиновия вынуждены делить имущество. Речь идет о трех квартирах, доме и участке.

По слухам, между актрисой и ее сыном были непростые отношения. Якобы тот вымогал у артистки деньги и поднимал на нее руку. "Мама жаловалась, конечно, на него, что он не работает, но никогда не слышала про физический конфликт", – цитирует дочь актрисы Зиновию Starhit.

