Наплевал на сестру: сын прибрал к рукам все наследство Ирины Цывиной

Год назад при загадочных обстоятельствах умерла актриса Ирина Цывина. Ей было 55 лет, она не страдала от хронических заболеваний, поэтому и завещания не оставила. прочитано 277 раз У Ирины Цывиной остались двое взрослых детей – сын Евгений и дочь Зинаида. Они делят имущество артистки. Речь идет о трех квартирах, доме и участке. ПО ТЕМЕ Малахов обнародовал странное предсмертное сообщение Цывиной После похорон Цывиной не оказалось на кладбище В конце февраля адвокат семьи Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что наследство между братом и сестрой поделено поровну, теперь все их доходы и расходы являются совместной собственностью. Однако, по мнению юриста, Евгений имел право претендовать на большую часть имущества в судебном порядке. В состав наследства входила и доля его приемного отца, Александра Благонравова, которая не выделялась ранее. Дети Ирины Цывиной из-за наследства рассорились. Евгений прибрал к рукам имущество именитой матери. "Он сдал все квартиры и на заработанные деньги спокойно живет. Женя ни копейки не высылает сестре! А ведь Зина по праву наследница половины имущества. Почему же брат наплевал на это и незаконно распоряжается ее квадратными метрами?" – отметил его сосед Дмитрий. Зинаида живет в Америке. Быстро решить проблемы не получится, однако она уже обратилась за консультацией к юристу. Когда карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, будет снят, дочь Ирины Цывиной прилетит в Москву, чтобы разобраться в этом вопросе. Ранее приятельница Ирины Цывиной, дизайнер Аида Гицба заявила в интервью, что у артистки были натянутые отношения с сыном. "Со слов Ирины, мне известно, что Женя поднимал на маму руку", – рассказала подруга звезды.