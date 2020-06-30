Дроздов открестился от дружбы с Познером

Ведущий рассказал, почему перестал выходить в эфир с программой "В мире животных". Для нескольких поколений телезрителей знакомство с природой и ее обитателями произошло именно благодаря Николаю Дроздову. Как отметил биолог, ему стало сложно совмещать научную деятельность и съемки – профессор руководит одной из кафедр географического факультета МГУ.
Ведущему приписывают дружбу Владимиром Познером. Однако Николай Дроздов открестился от приятельства с коллегой. Ученый не понимает, зачем писатель приврал об их взаимоотношениях.
Как отметил биолог, они действительно поступили в институт в один год, однако вращались в разных кругах: у Познера была своя компания, а Дроздов предпочитал общение с зоологами. Спустя полтора года Николай бросил учебу и устроился на швейное производство – хотел самостоятельно зарабатывать на жизнь. Правда, спустя два года вновь вернулся в МГУ, но уже на другой факультет.
Владимир Познер в одном из своих интервью отметил, что перед поступлением в вуз проходил комиссию в военкомате вместе с будущим коллегой по телеэкрану. Николай Дроздов очень удивился, когда ему передали эту информацию. Профессор заверил, что такого быть просто не могло, ведь на момент вступительных ему было 16 лет, а Познеру – 19.
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